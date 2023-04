Biden ankommer til Nordirland for at tale fred og fremgang

Bidens besøg kommer til at markere den ”enorme fremgang”, siden Langfredagsaftalen blev indgået og blev enden på en væbnet konflikt mellem proirske og probritiske militante i 1998, lyder det fra Det Hvide Hus.

Konflikten er også omtalt som ”The Troubles”.

- Budskabet er todelt. Det er tillykke med 25 år for Langfredagsaftalen og for at tale om vigtigheden af at arbejde på politikker om handel og økonomi, der er til gavn for alle samfundslag og USA, lød det fra John Kirby, der er talsmand for USA’s Nationale Sikkerhedsråd, forud for ankomsten.

Sekterisk vold er fortsat en bekymring i Nordirland. Det britiske sikkerhedsagentur MI5 har hævet trusselsniveauet for territoriet forud for Bidens besøg.