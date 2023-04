Rebet strammes om Ruslands værnepligtige med ny lov

I formuleringen af den nye lov hedder det, at en værnepligtig får forbud mod at forlade landet, lige så snart man modtager de elektroniske indkaldelsespapirer. Man har også pligt til straks at melde sig på et hvervningskontor.

Efter de nuværende regler skal indkaldelsespapirer afleveres personligt til den unge person, som skal aftjene sin værnepligt.

Mange unge russere har haft held til at slippe udenom ved at nægte at tage imod papirerne eller ved at flygte ud af landet.

Det skønnes, at titusinder af unge russere i den værnepligtige alder flygtede ud af landet sidste år. Der var også i flere byer i landet protester mod at blive indkaldt til hæren.