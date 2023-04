Hele to amerikanske præsidenters besøg i denne og næste uge understreger USA’s enorme betydning for 25 års fred mellem katolikker og protestanter i Nordirland. Men besøgene er også et vink til en af supermagtens tætteste allierede i London.

Det er svært at finde en amerikansk præsident i nyere tid, der ikke har hævdet at være i slægtskab med udvandrere fra Irland. Selv Barack Obama fandt i landsbyen Moneygall sin egen irske oldefar. Men af alle præsidenter siden ”ireren” John F. Kennedy går den nuværende lejer i Det Hvide Hus for at være den mest irske amerikanske præsident.