Ifølge lækkede amerikanske efterretningsdokumenter skal den egyptiske leder have givet sine underordnede ordre til at producere op til 40.000 raketter, som hemmeligt skulle bringes til Rusland.

Dokumentet om de egyptiske raketter til russerne er dateret 17. februar og gengiver angiveligt samtaler mellom Sisi og højtstående egyptiske officerer.

Det fremgår også, at egypterne skal have drøftet planer om at forsyne russerne med ammunition og krudt.

Præsidenten skal ifølge referatet have givet instrukser om, at samtalerne skulle forblive hemmelige ”for at undgå problemer med Vesten.