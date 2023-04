Læk: Russisk sammenstød med britisk fly var mere alvorligt end beskrevet

Over for The Washington Post har den britiske ambassade i Washington D.C. afvist at kommentere historien, mens den russiske ambassade ikke er vendt tilbage på en henvendelse.

Hændelsen skete før, at en amerikansk drone i marts styrtede ned over Sortehavet efter et sammenstød med to russiske kampfly.

Avisen The New York Times var den første til at skrive om lækket af dokumenterne i sidste uge.

Dokumenterne har dog angiveligt floreret på sociale medier som Twitter og Telegram i flere uger, før de blev bredt kendt.

I dokumenterne kan man læse tophemmelige efterretninger om alt fra Ukraines luftforsvar, Sydkoreas våbenleverancer og den israelske efterretningstjeneste Mossad.

Lækket af dokumenterne anses som værende én af de mest alvorlige sikkerhedskrænkelser, siden flere end 700.000 dokumenter, videoer og beskeder i 2013 blev offentliggjort på hjemmesiden WikiLeaks.