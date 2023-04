Rusland mistænkes for at stå bag omfattende amerikansk læk

Noget af det spøjse ved dokumenterne er, at der ser ud til at være skruet gevaldigt ned for antallet af russiske soldater, som skulle have mistet livet i kamphandlinger i Ukraine.

I et af dokumenterne hævdes det, at mellem 16.000 og 17.500 russiske soldater har mistet livet i Ukraine.

Det stemmer langtfra overens med tidligere meldinger fra amerikansk hold, hvor det anslås, at tallet for russiske dræbte og sårede er på omkring 200.000.

Embedsmændene, som har udtalt sig anonymt til Reuters, understreger, at der er tale om deres egne vurderinger, og at det ikke er et udtryk for, hvad den igangværende efterforskning af sagen viser.