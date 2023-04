Verdenshavenes overfladetemperatur sætter ny rekord

Målinger viste for nylig, at det gennemsnitlige varmeindhold i havene for fjerde år i træk nåede nye højder i 2022.

Ifølge TV 2 spænder middeltemperaturen på de 21,1 grader fra den 60. nordlige breddegrad, som svarer til Oslo, til den 60. sydlige breddegrad, som ligger i den sydlige del af Sydhavet.

Da den forrige rekord blev sat i 2016, var det første gang, at man nåede over 21 grader i middeltemperatur.

Ifølge TV 2 kan det varmere hav få stor betydning for klodens vejr. Højere havtemperaturer giver øget risiko for intens nedbør, der kan medføre oversvømmelser.