Russisk pige bag antikrigs-tegning er hentet fra børnehjem

En russisk pige er blevet hentet at sin mor på et børnehjem, hvor hun var blevet placeret på grund af en antikrigs-tegning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag.

Den 13-årige pige har angiveligt ikke haft kontakt til moren i mindst syv år.

Hendes far, Aleksej Moskaljov, er blevet idømt to års ophold i en straffelejr for at have vanæret den russiske hær via datterens tegning.