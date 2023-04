06/04/2023 KL. 12:45

Han var i stand til at beordre soldater til at gå i den sikre død: Nu har fejlslagen offensiv angiveligt kostet ham jobbet

En af de øverste chefer for Ruslands invasion af Ukraine, Rustam Muradov, er angiveligt blevet fyret efter en katastrofal krigsindsats i Donetsk-regionen med store tab under hans kommando. Han bliver beskrevet som en brutal leder, der var i stand til at beordre soldater til at gå i den sikre død.