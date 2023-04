Kammeradvokat Mats Ljungqvist understreger samtidig, at man er klar over, at nogle kan have interesse i at påvirke undersøgelserne.

- Der er mange forskellige informationer og meldinger om sabotagen.

- Hændelsen er blevet omdrejningspunkt for forskellige forsøg på påvirkning. De her spekulationer er ikke noget, der har indflydelse på undersøgelsen, som baserer sig på fakta og informationer fra analyser, siger han.

Han uddyber, at sabotagens særlige omstændigheder giver udfordringer i forbindelse med opklaringsarbejdet.