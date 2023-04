Taiwan opdager kinesiske krigsskibe efter leders USA-besøg

- Væbnede styrker har overvåger situationen og bedt et fartøj fra luftvåbnet, flådeskibe og landbaserede missilsystemer om at besvare disse aktiviteter, lyder det fra ministeriet.

Udtalelsen kommer, efter at Tsai mødtes med McCarthy i Californien under et kort ophold. Den taiwanske præsident havde inden da været i Guatemala og Belize, som er to af de i alt 13 lande i verden, der officielt anerkender Taiwan.

Kina har truet med et ”resolut” svar på Tsais møde med McCarthy.

Taipeis råd for anliggender vedrørende fastlandet, der er det politiske organ i Taiwan, der står for at lave politik vedrørende Kina, beskyldte onsdag Kina for at ”obstruere” handel i Taiwan-strædet.