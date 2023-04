Nye uroligheder i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem

Hændelsen, der skete natten til onsdag, er ikke faldet i god jord hos flere lande og organisationer, som har rettet kritik mod det israelske politi.

Blandt andet har FN’s generalsekretær, António Guterres, kaldt billederne fra al-Aqsa-moskéen for ”chokerende og forfærdelige”. Det siger hans talsperson ifølge AFP.

Derudover har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, udtalt, at politiet har krydset en ”rød linje” ved at træde ind i den hellige bygning.

Imens har Canadas premierminister ifølge Reuters udtrykt bekymring over sammenstødet. Onsdag har han opfordret den israelske regering til at sørge for at dæmpe spændingerne.

Også i USA frygter man en eskalering af konflikten. John Kirby, talsmand for Det Hvide Hus’ nationale sikkerhedsråd, fortæller, at USA er ”ekstremt bekymret over den fortsatte vold”. Det skriver AFP.