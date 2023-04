Tre danskere anholdt i stor international hackingsag

Markedspladsen, hvor op mod to millioner personer har fået lækket deres digitale oplysninger, er nu lukket.

FBI har beslaglagt sitets webdomæner som følge af operationen.

Det anslås af NSK, at adgangsoplysninger fra flere end 9000 danske computere har været sat til salg på den ulovlige markedsplads.

I alt 17 landes politimyndigheder har deltaget i operationen, hvor 119 personer er anholdt på internationalt plan.

Man kan finde ud af, om ens oplysninger er lækket ved at gå ind på en hjemmeside hos hollandsk politi, www.politie.nl/checkyourhack.

- Har man fået sine personlige brugeroplysninger eksponeret på Genesis Market, så er det vores klare opfordring, at man opdaterer sin computer og skanner for virus med et antivirusprogram og ændrer samtlige brugernavne og kodeord til alle enheder og profiler, siger politiinspektør Lars Mortensen ifølge pressemeddelelsen.