Han deltog onsdag i udenrigsministermødet i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Her fastslog Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at der ikke er tegn på, at Kina har leveret dødbringende våben til Rusland.

Men Kina er blevet gjort opmærksom på, at det vil være en ”stor fejltagelse”, hvis det skulle ske:

- Det er blevet gjort tydeligt over for Kina, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis man sender våben til Rusland. Der er ikke grund til at gå i detaljer med, hvad konsekvenserne vil være, men Kina ved, at det vil få alvorlige konsekvenser, siger Jens Stoltenberg.

I forbindelse med mødet i Bruxelles fik Løkke også lejlighed til at mødes med Japans udenrigsminister, der deltog i Nato-mødet.