Nato vil lave en flerårig-plan for Ukraine.

Planen skal sikre, at Ukraine kommer tættere på Natos militære standarder.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde efter den første del af udenrigsministermødet i Bruxelles tirsdag.

- Vi vil fortsætte med støtte Ukraine, så længe det behøves. Der er ikke plads til at læne sig tilbage, for Putin har ikke ændret kurs i Ukraine. Han tror, at Rusland kan holde ud længere, end vi kan give støtte.