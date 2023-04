26-årig kvinde anklages for terror efter bombeangreb på russisk café

Tatarskij blev mandag dræbt i eksplosionen, der fandt sted under et arrangement på en café i den nordvestlige russiske by Sankt Petersborg.

Tirsdag har en russisk undersøgelseskomité udtalt, at Trepova handlede på vegne af ”skikkelser baseret i Ukraine”.

I komitéens udtalelse lyder det videre, at kvinden skal have udført et ”terrorangreb arrangeret af en organiseret gruppe”.

Trepova anklages for at have medbragt en statue fyldt med sprængstof til arrangementet på caféen Street Food Bar No. 1.

Hun skal have givet statuen til Tatarskij, der blev dræbt, da den efterfølgende eksploderede.