Særligt Macron ser ud til at være opsat på at få etableret en dialog, fortsætter analytikeren.

Senest har Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, under et besøg i Kina i sidste uge opfordret Xi Jinping til at række ud til Ukraine.

Den kinesiske leder vil dog være mere tilbøjelig til at lytte til Macron, siger Francesca Ghiretti.

- Kina har en stor interesse i at have et godt forhold til Frankrig. Det skyldes, at Kina ser Frankrig som et af de EU-lande, der er mest skeptisk over for USA. Macron er meget optaget af, at EU ikke skal være sikkerhedspolitisk afhængig af USA.

- Derfor kan Macron have bedre muligheder for at facilitere sådan et telefonopkald end andre EU-ledere.

Kinaanalytikeren understreger, at et telefonopkald ikke vil betyde, at Kina for alvor træder ind i rollen som fredsmægler mellem Rusland og Ukraine. En rolle, som Xi Jinping ellers flere gange har fremhævet, at Kina vil være oplagt til.