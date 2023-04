Mandag aften sagde ledelsen for Ukraines væbnede styrker, at 45 fjendtlige angreb var blevet afvist det seneste døgn.

Byen Bakhmut beskrives aktuelt som epicentret for kampene.

Bakhmut er en mineby, der har en strategisk vigtig placering. Her er nogle af de blodigste kampe foregået.

Stifter af det berygtede militærfirma Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, sagde sent søndag aften, at hans styrker havde rejst et russisk flag i Bakhmut, og at byen ”juridisk set” var blevet erobret.

Det udsagn afviste Ukraine dog blankt.

- Bakhmut er ukrainsk, og de har ikke erobret noget, og de er meget langt fra at gøre det, sagde Serhij Tjerevatyj, der er talsperson for militærkommandoen i Østukraine.