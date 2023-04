Ukrainske styrker kæmper fortsat med russiske styrker om kontrol over den lille by Bakhmut, oplyser militæret. Det skriver Reuters.

Tidligere mandag hævdede Jevgenij Prigozjin, stifter af den berygtede paramilitære Wagner-gruppe, at der var blevet hejst et russisk flag over administrationsbygningen i Bakhmut.

De russiske styrker er ”meget langt fra” at vinde kontrol over Bakhmut, siger en talsmand for Ukraines østlige militære kommando.