Nato vil markere Finlands optagelse i alliancen ved tirsdag eftermiddag at hejse det finske flag foran Natos hovedkvarter i Bruxelles. Her er der allerede sat en flagstang op til formålet.

- Vi vil lave hejse flaget klokken 15.30 tirsdag 4. april, som samtidig er Natos fødselsdag.

- Det bliver en god dag for alliancen, og det bliver en ære at byde Finland velkommen, siger Jens Stoltenberg.

Dermed er det kun Sverige, der mangler at bliver medlem. I Nato-hovedkvarteret er der dog stor tro på, at det vil ske senest i forbindelse med Natos topmøde i Vilnius i Litauen i juli.

- Jeg er sikker på, at Sverige bliver medlem af Nato. Det er min opgave at sikre, at det sker så hurtigt som muligt. Men det er vigtigt at forstå, at dette allerede er den hurtigste ratificeringsproces i Natos historie, siger Jens Stoltenberg.