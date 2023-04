Jevgenij Prigozjin, der er stifter af det berygtede militærfirma Wagner-gruppen, siger, at der er blevet hejst et russisk flag over administrationsbygningen i den ukrainske by Bakhmut.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen fra Prigozjin kommer omkring midnat natten til mandag.

Der er dog stadig ukrainske styrker i den vestlige del af byen, siger han.