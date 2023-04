Taliban anholder britisk YouTuber kendt for at opsøge fare

De to mænd, der får assistance af Presidium Network, blev tilbageholdt af Talibans hemmelige politi 11. januar.

Det er uvist, hvor længe Routledge har været tilbageholdt.

Det britiske udenrigsministerium har også bekræftet, at tre borgere er tilbageholdt i Afghanistan.

- Vi arbejder hårdt på at sikre konsulær kontakt med de britiske statsborgere, der er tilbageholdt i Afghanistan, og vi hjælper deres familier, lyder det i en udtalelse fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Scott Richards, der er stifter af Presidium Network, har sagt til det britiske medie Sky News, at han er af den opfattelse, at de tre har det godt og bliver behandlet ordentligt.

- Vi har ingen grund til at tro, at de er udsat for nogen former for dårlig behandling såsom tortur, og vi har fået at vide, at de har det så godt, som man kan forvente under omstændighederne, siger han.