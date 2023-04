Iransk milits har dræbt fire pakistanske soldater

Formålet er at få udviklet en mere ”effektiv indsats mod terroristerne”, så lignende anslag kan forhindres i fremtiden.

Etniske nationalistgrupper i området siger, at de kæmper for at få en større andel i provinsens ressourcer - blandt andet mineraler og dybtvandshavnen i Gwadar, som udvikles for kinesiske penge som led i Kinas investeringer i Pakistan.

Kinas omfattende ”Belt and Road-initiativ” - der også er kendt som ”den nye silkevej” - er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa samt Mellemøsten og Afrika - via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.