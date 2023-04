USA's forsvarschef: Krigen i Ukraine slutter ikke i år

Der er ikke udsigt til, at krigen i Ukraine slutter i år.

Sådan lyder vurderingen fra USA’s forsvarschef Mark Milley i et interview med det amerikanske medie Defence One fredag.

- Ukraines præsident Zelenskyj har flere gange sagt, at det ukrainske mål er at smide alle russere ud af det russiskbesatte Ukraine, og det er en signifikant militæropgave, siger han og fremhæver, at der fortsat er et par hundredtusinder russere i landet.