Trods protester sætter Rusland sig for bordenden i FN

- Det fremstår helt absurd, at aggressoren i en krig skal sidde for bordenden og præsidere over møderne i den organisation, som skal passe på verdenssikkerheden, siger han.

Ole Wæver tilføjer, at det ikke betyder så meget for krigen i Ukraine, at Rusland i den kommende måned har formandskabet i FN’s Sikkerhedsråd.

Men det betyder noget for diskussionen om, ”hvorvidt FN er håbløst”, siger han.

- Vi bør stadig tage FN alvorligt, men lige nu fremstår det som en dårlig vittighed eller rettere en aprilsnar.