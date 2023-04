- At sikre en bedre fremtid for Lolita er en af grundene til, at vi købte Miami Seaquarium, siger direktør i Dolphin Co. Eduardo Albor i en udtalelse.

Dolphin Co. og Friends of Lolita har samarbejdet om at give medicinsk behandling til den store hval.

I 2013 udkom filmen ”Blackfish”, der satte fokus på spækhuggere i fangenskab. Filmen startede flere indsatser for at få spækhuggere sat ud i naturen igen.

Fortalere for dyrevelfærd kæmpede i årevis en forgæves juridisk kamp for at få Lolita sat fri, efter at spækhuggere i 2015 blev føjet til en liste over truede dyrearter.

Spækhuggere er meget sociale pattedyr, der kan blive op til 80 år gamle.