Biden vil have Rusland til at løslade anholdt journalist

The Wall Street Journal har i en leder krævet, at de amerikanske myndigheder reagerer meget kraftigt på anholdelsen af journalisten.

Evan Gershkovich er avisens korrespondent i Moskva.

Wall Street Journal benægter på det kraftigste beskyldninger om spionage fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB.

Evan Gershkovich blev tidligere i denne uge pågrebet i Jekaterinburg. Byen ligger 1800 kilometer øst for Moskva.

Han anklages for at have spioneret for de amerikanske myndigheder.