Fra militant aktivist til de bonede gulve

I vestlige demokratier er det ikke hverdagskost, at en ung, rød militant aktivist ender med en dag at rejse rundt i verden for at repræsentere sit lands interesser.

Men sådan er det gået for tyskeren Joschka Fischer, som i 1960’erne og 1970’erne var medlem af venstreorienterede ungdomsbevægelser i Stuttgart og Frankfurt i Vesttyskland.