Skarpe udmeldinger er hans varemærke

»Et samlet Europa - i særdeleshed i sikkerhedsspørgsmål - ville gøre en stor forskel. Jeg tror, at uden brexit havde der måske ikke været en invasion,« sagde Guy Verhofstadt i januar.

Tidligere har han i stærke vendinger kritiseret EU-landenes ledere for at lade Ungarn udnytte sin vetoret til at blokere for sanktioner mod Rusland.

Den vetoret ville være fortid, hvis Verhofstadts drøm om EU som en forbundsrepublik gik i opfyldelse.

Føderalismen er blandt belgierens helt store mærkesager i EU-Parlamentet, hvor han har siddet siden 2009.