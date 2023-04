Kennedy-enke vil lade morder dø i cellen

Giftede sig aldrig igen

Robert F. Kennedy, lillebror til præsident John F. Kennedy, der blev myrdet i Dallas i 1963, var jurist og senator. Han var blandt andet kendt for at støtte borgerrettighedsbevægelsen og for at bekæmpe mafiaen.

Nogle måneder efter hans død etablerede Ethel Kennedy Robert F. Kennedys Center for Retfærdighed og Menneskerettigheder i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., og i New York.

Centret kaldes i daglig tale RFK Center, og det er en organisation, der arbejder for den afdøde politikers mærkesager.

Det uddeler priser, hjælper journalister, forfattere, forskere.

Ethel Kennedy var i en anden tid en del af den unge magtfulde generation, som blev symboliseret ved præsident John F. Kennedy, hendes svoger, der blev præsident i 1961.