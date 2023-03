30/03/2023 KL. 17:00

For abonnenter

Rusland har anholdt amerikansk journalist for spionage: Ifølge ekspert er det naivt at stole på Rusland

USA er på den anden ende efter en amerikansk journalist er blevet anholdt for spionage i Rusland. Ifølge seniorforsker Flemming Splidsboel, DIIS, er det naivt at tolke Ruslands forklaring som sandheden. Han forventer, at sagen kan ende med at trække ud i årevis – alt sammen for at lægge maksimalt pres på Det Hvide Hus.