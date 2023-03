Journalist for stor avis i USA er anholdt i Rusland

En amerikansk journalist, der er korrespondent i Moskva for avisen Wall Street Journal, er blevet anholdt i Rusland for spionage ifølge den russiske efterretningstjeneste FSB.

Evan Gershkovic er anholdt i byen Jekaterinburg i Ural-regionen.

Han anklages for at have spioneret til fordel for den amerikanske regering, skriver Bloomberg News.