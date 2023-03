Erdogan: Putin besøger os måske til indvielse af atomreaktor

- Måske er der mulighed for, at Putin kommer 27. april, siger Erdogan.

- Eller måske opretter vi forbindelse til indvielsesceremonien online, og så tager vi det første skridt i Akkuyu (byen, hvor kraftværket ligger, red.).

Den russiske regering afviste dog så sent som mandag tyrkiske meldinger om, at Putin planlægger et besøg i Tyrkiet.

Det er planen, at Tyrkiet 27. april fylder det første radioaktive brændstof på reaktoren og officielt giver kraftværket i Akkuyu status som ”nuklear facilitet”.