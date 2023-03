Han plejer at træde frem foran kameraet i skudsikker vest tæt på slagmarken i iscenesatte, men dynamiske videoer. Han er kendt for at være grov og for at gå lige til kanten eller længere, end høgene i Kreml bryder sig om.

Men Jevgenij Prigozjin, lederen af Wagner-gruppen, fremtræder i et nyligt interview med nogle af Ruslands største medier på sit kontor i Skt. Petersborg anderledes steril og koreograferet.