Ungarn er ikke klar til at godkende Sverige i Nato

Han siger, at Sverige har medvirket til at ”skade Ungarns interesser”. Han henviser til, at Sverige har været med til at at kritisere premierminister Viktor Orban for at underløbe demokratiet i landet.

Det er en kritik, som de øvrige lande i EU også har rettet mod Ungarn. Og EU-Kommission tilbageholder lige nu meget store milliardbeløb i støtte til Ungarn, fordi det ikke lever op til fælles europæiske standarder for demokrati.

Den svenske regering har i årevis haft en ”fjendtlig attitude” over for Ungarn, fremfører Kovacs.