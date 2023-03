EU-cheferne fløj til FN's klimaforhandlinger i privatfly

Personalet undersøgte også muligheden for at flyve om bord på den belgiske premierminister Alexander De Croos fly. Men det var planlagt til at vende tilbage, før Michels arbejde på COP27 ville være afsluttet.

I modsætning til mange nationale regeringer ejer EU ikke fly til at transportere sine ledere. At leje et privatfly var ”den eneste passende mulighed under de givne omstændigheder”, siger Berend Leyts.

Leyts understreger, at flyvningen er i overensstemmelse med Rådets interne regler. De fastslår, at embedsmænd skal flyve kommercielt, når det er muligt.

EU-Kommissionen har oplyst til Politico, at von der Leyen kun bruger privatfly, hvis der er ”ekstraordinære omstændigheder”. Eksempelvis sikkerhedshensyn. Eller hvis det ikke er muligt at få et kommercielle fly til at passe med kalenderen.

- Det faktum, at begge præsidenter rejste sammen med deres hold, viser, at de gjorde, hvad der var muligt for at optimere rejsearrangementerne og reducere CO2-fodaftrykket, siger en talsmand for EU-Kommissionen til Politico.