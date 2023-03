Ukraines hær: Rusland kommer ingen vegne på Østfronten

- Fjendens fortsætter sine angreb på byen Bakhmut. Vores forsvarere holder stadig modigt stand i byen og har slået adskillige fjendtlige angreb tilbage, fremgår det af en erklæring fra den ukrainske generalstab.

57 angreb på Bakhmut og andre byer er blevet slået tilbage, hedder det.

Det britiske forsvarsministerium har under krigen haft sikre efterretninger om, hvordan det forløber på slagmarken.

Herfra lyder det onsdag, at de russiske styrker kun har gjort ”marginale fremskridt” i et forsøg på at omringe byen Avdijivka. De har mistet mange pansrede vogne og kampvogne.