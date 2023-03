Zelenskyj har besøgt Zaporizjzja i den sydøstlige del af landet, som stadigvæk jævnligt er under russisk beskydning.

AP er det første nyhedsmedie, der i en længere periode rejser med præsidenten, siden krigen brød ud i februar sidste år.

Invitationen til Kinas præsident kommer kort tid efter, at Xi i sidste uge forlod Rusland efter et besøg i hovedstaden Moskva. Under besøget mødtes Xi blandt andre med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Her drøftede de to et kinesisk forslag om våbenhvile i Ukraine. De to gav også udtryk for sammenhold og optrappet rivalisering med Vesten.