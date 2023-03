På tegningen ses missiler ved siden af et russisk flag på vej mod en kvinde og et barn, som står ved siden af et ukrainsk flag.

Senere blev der indledt en sag mod Moskaljov for angiveligt at have kritiseret Ruslands invasion af Ukraine, og tirsdag blev han idømt to års fængsel for kommentarer på sociale medier.

Det er dog uklart, hvor Aleksej Moskaljov befinder sig nu. Russiske myndigheder oplyser på sociale medier, at manden flygtede fra sin husarrest tirsdag.

Aleksej Moskaljov, som er enlig far, har været adskilt fra sin 13-årige datter, Masha, siden han blev sat i husarrest i begyndelsen af marts, og hun blev sendt på et ”rehabiliteringscenter” for mindreårige i deres hjemby Jefremov syd for Moskva.