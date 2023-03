28/03/2023 KL. 19:03

På mystisk vis er pansrede køretøjer fra Danmark ulovligt havnet i Ukraine. Har tysk konsul for Papua New Guinea en finger med i spillet?

Til stor vrede i Schweiz er pansrede køretøjer, som Danmark købte fra et schweizisk selskab, ulovligt havnet ved fronten i Ukraine. Hvordan kunne det ske? Forsvarsministeriet hævder, at de var enten skrottet, på museum eller solgt til et østtysk firma.