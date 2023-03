- For et år siden havde ingen troet, at støtten fra vores partnere ville være så stærk, skriver den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, på Facebook.

Han roser de britiske kampvogne og kalder dem ”militær kunst”.

Fra regeringen i London lyder det, at de ukrainske soldater, der er blevet trænet til at kunne betjene Challenger 2-kampvognene, er tilbage på ukrainsk jord og klar til bruge dem i kamp.

Kampvogne har længe været på ukrainernes ønskeliste. Det ønske blev indfriet tidligere på året, og nu er kampvognene ankommet med forventning om at tage del i en ukrainsk forårsoffensiv.

Mens ukrainerne opruster med konventionelt materiel, har Rusland annonceret, at landet vil placere taktiske atomvåben i Belarus.