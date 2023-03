Den hårde kerne af Beitar Jerusalems fans er traditionelt berygtet for at være stærkt højrenationalistiske.

Også 17 rabbinere fra partiet Religiøs Zionisme opfordrer deres støtter til at gå på gaden for at vise deres støtte til retsreformen.

Religiøs Zionisme er repræsenteret i Netanyahus koalitionsregering med den stærkt højreorienterede og nationalistiske minister Itamar Ben-Gvir. Han er minister for national sikkerhed.