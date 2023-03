Mens USA kæmper for at fastholde sine positioner i den anden og tredje verden gennem fremstød i den sydlige del af Stillehavet og Afrika – udenrigsminister Antony Blinken har allerede været på fire missioner i Afrika i år, og vicepræsident Kamala Harris er afsted i øjeblikket – og appellerer til verden om opbakning i Ukraine, valgte en af Mellemamerikas nøglestater at skifte side til fordel for Kina, hvilket er stik imod amerikanske interesser.