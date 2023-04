Han holder stadig Nato-fanen højt

Scheffer sagde blandt andet, at det vil koste Rusland dyrt at angribe Nato.

»Han (Ruslands præsident, Vladimir Putin red.) vil opdage, at hvis han sætter en tå på Nato-territorium, så er han i store, store problemer.«

I januar 2022 omkring en måned før Ruslands angreb på Ukraine blev Scheffer interviewet af Financial Times. Her blev han spurgt, om den eskalerende krise havde afsæt i, at Nato under hans ledelse i 2008 erklærede, at Ukraine en dag bliver medlem af Nato.

Det afviste Scheffer, der i stedet kastede sig ud i en karakteristik af Putin.

»Det er en fyr, hvis verden faldt fra hinanden i 1989,« sagde han og henviste til det år, hvor Østblokken kollapsede.

»Han vil have sit imperium tilbage«.