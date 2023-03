Milliardær og klimaforkæmper

Al Gore er en helt anden generation end 20-årige Thunberg. Han fylder 75 år, men de to personer kan måske mødes på lange stræk, generationerne til trods.

For de har begge viet deres liv til kampen for at få bugt med klimaproblemerne.

Demokraten Albert Arnold Gore Jr. var vicepræsident under præsident Bill Clinton i 1990’erne, og ved valget i år 2000 forsøgte han selv at erobre Det Hvide Hus, og det var mere end tæt på. Faktisk var han kun et mulehår, eller rettere nogle hundrede stemmer, fra at vinde.

Det blev i stedet republikaneren George W. Bush, der blev præsident.