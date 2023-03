Nato om Putins atomvåben i Belarus: Det er farlig retorik

Han henviser til, at det russiske parlament i februar stemte for at suspendere Ruslands deltagelse i atomnedrustningsaftalen New Start. Atomaftalen indgik Rusland med USA tilbage i 2010.

New Start begrænsede antallet af atomsprænghoveder, som USA og Rusland må have i deres beholdninger. Aftalen tillod de to lande at være i besiddelse af 1550 strategiske atomsprænghoveder, som er klar til brug.