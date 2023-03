USA: Ingen indikationer på at Rusland vil bruge atomvåben

Der er ingen indikationer på, at Rusland forbereder sig på at bruge atomvåben i kamphandlinger i forbindelse med krigen i Ukraine.

Det oplyser både USA’s udenrigsministerium og Det Hvide Hus lørdag aften dansk tid.

- Vi har ikke set nogen grund til at justere vores egen nukleare position eller nogen indikationer på, at Rusland forbereder sig på at bruge atomvåben, meddeler USA’s udenrigsministerium i en pressemeddelelse ifølge Reuters.