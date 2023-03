Biden sender advarsel til Iran efter angreb mod soldater fra USA

Det sker, efter at en entreprenør med tilknytning til den amerikanske hær blev dræbt torsdag i et angreb, som ifølge USA blev udført af en drone med iransk oprindelse. Også seks andre blev såret i angrebet.

- Tag ikke fejl: USA søger ikke konflikt med Iran, siger Joe Biden under et besøg i Canada.

- Men vi er klar til at handle på kraftfuld vis for at beskytte vores folk, fortsætter han.

Da Biden bliver spurgt, om Irans ageren bør få højere omkostninger for landet, svarer han:

- Vi kommer ikke til at stoppe.