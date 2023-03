- Den her by er vigtig for de ukrainske styrkers evne til at forsvare sig i Donbas. At erobre den vil tillade yderligere offensive operationer dybt bag de væbnede ukrainske styrkers forsvarslinje, sagde den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, tidligere i marts.

Bakhmut ligger i Donetsk i den østlige ukrainske region Donbas.

Byen havde på et tidspunkt 70.000 indbyggere. I løbet af krigen i Ukraine er byen stort set blevet tømt for civile.

Ukraines regering har sagt, at byen spiller en nøglerolle i forhold til at holde russiske styrker tilbage ved den østlige frontlinje.

Flere analytikere mener dog, at byens reelle strategiske betydning er relativt lille. Det skriver AFP.