Kina håber på FN-efterforskning af Nord Stream-eksplosioner

27. september oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at det er de danske myndigheders vurdering, at det var et resultat af bevidste handlinger.

Det er fortsat uopklaret, hvem der stod bag eksplosionerne.

I sidste uge oplyste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at Danmark var blevet gjort opmærksom på, at der var blevet fundet et objekt ved Nord Stream 2-rørledningen. Det skulle være sket ved en Nord Stream 2-ledning, som ikke blev udsat for en eksplosion i september.

Det er den russiske ejer af ledningerne, Gazprom, der har bekræftet fundet over for de danske myndigheder.